Rencontre autour de la Citoyenneté et de la Grèce Cinéma Jean Gabin, 28 mai 2023, Argenteuil.

Rencontre autour de la Citoyenneté et de la Grèce Dimanche 28 mai, 16h00 Cinéma Jean Gabin Tarif normal : 25 €, tarif réduit : 15 €

Les Pincées Musicales interrogent les rapports entre l’art et la citoyenneté, et rendent hommage à la Grèce, berceau de la démocratie. Rencontre avec notamment Alexandros Markeas (pianiste, compositeur et improvisateur), et la projection du film Adults in the Room de Costa Gavras.

PROGRAMME DU DIMANCHE 28 MAI

(Attention ! La projection a lieu au cinéma Jean Gabin)

16h Extrait de la BO d’Adults in a Room, arrangé pour ensemble à plectre – Improvisation sur la musique populaire grecque par A. Markeas

17h Projection d’ADULTS IN A ROOM

19h Rencontre – débat avec le réalisateur Costa Gavras (sous réserve) animé par Alexandros Markeas

20h buffet Grec

Cinéma Jean Gabin 12 Boulevard Léon Feix Argenteuil, Île-de-France France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-pincees-musicales/evenements/week-end-autour-de-la-grece-et-de-la-citoyennete »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-28T16:00:00+02:00 – 2023-05-28T21:00:00+02:00

2023-05-28T16:00:00+02:00 – 2023-05-28T21:00:00+02:00

costagavras musique