Avant-première ALIS avec l’équipe du film Cinéma Jean Eustache, Pessac, 22 janvier 2023, Pessac.

Avant-première ALIS avec l’équipe du film Dimanche 22 janvier 2023, 18h30 Cinéma Jean Eustache, Pessac

Une séance en avant-première du film documentaire ALIS, en présence des réalisateur.rice.s

Cinéma Jean Eustache, Pessac pessac Le Bourg Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1607055043088460?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D »}]

« Comment se construire une « nouvelle vie » quand on est né dans la pauvreté ? Par un acte créatif, huit adolescentes ayant vécu dans les rues de Bogota donnent vie à une camarade de classe fictive. »

ALIS est un film documentaire colombien, réalisé dans un refuge pour adolescentes à Bogota, dans lequel plusieurs jeunes filles sont invitées à nous parler d’une camarade fictive, Alis. L’histoire qui en découle, bien que fictive, est le reflet de leurs vies et leurs expériences. Nous avons la chance de vous présenter le film en avant-première et en présence de Clare Weiskopf et Nicolas van Hamelryck, les réalisateur.rice.s. La projection aura lieu le dimanche 22 janvier 2023 à 18h30 au cinéma Jean Eustache Pessac.

Un mot des réalisateur.rice.s :

« Nous envisageons ce film comme une chance pour le spectateur de faire preuve d’empathie, avec le courage, la sensibilité et la force de ces jeunes femmes, surmonter leurs propres préjugés, leur stigmatisation. Nous voulions parler à travers ce film de l’importance de la persévérance et de la confiance en soi dans la création d’une nouvelle réalité. «

Évènement Facebook



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T18:30:00+01:00

2023-01-22T21:00:00+01:00