Festival des 40e rencontres du cinéma Latino américain Cinéma Jean-Eustache, 22 mars 2023, Pessac.

Festival des 40e rencontres du cinéma Latino américain 22 – 28 mars Cinéma Jean-Eustache Entrée libre. Tarifs : à partir de 4.70 €.

De 1983 à 2023, une rétrospective du cinéma engagé

Le festival organisé par l’association France Amérique Latine 33 (FAL33), ne revient pas seulement sur les 40 années d’existence de ces Rencontres en Gironde, mais cherche sur tout à mettre en lumière 40 années de production cinématographique riche et engagée, dans une zone du monde qui malgré les dictatures, a su s’exprimer et résister.

Lors de ce festival, nous vous invitons à vous plonger dans le nouveau cinéma latino-américain (NLC) des années 80’, un cinéma héritier d’une certaine façon du cinéma politique, d’intervention, d’engagement, un cinéma indépendant qui lutte tout en filmant les luttes.

Le cinéma est art, mais aussi action sur la société

C’est en se saisissant de techniques variées telle que l’art de l’interview filmée en face à face, l’utilisation des archives institutionnelles et personnelles, le collage audiovisuel, que les cinéastes et télévisions des provinces d’Amérique Latine, à l’image de la Televisión Serrana (TVS), ont pu réaliser des films à petit budget mélant réel et imaginaire, à des fins sociales, éducatives et de promotion culturelle.

Une projection de films en compétition et hors compétition

Parmi plus de 150 films proposés, 10 ont été sélectionnés pour participer à la compétition du festival, dont 5 documentaires et 5 fictions ainsi que 12 courts-métrages (animation, fiction et documentaire). Un jury composé de professionnel.le.s d’Europe et d’Amérique Latine, remettra le prix du Meilleur Long-Métrage de Fiction et celui du Meilleur Long-métrage Documentaire. Les films primés recevront une dotation permettant ainsi au festival de contribuer aux productions futures de ce genre.

8 séances spéciales viennent compléter le programme du festival abordant ainsi une variété de sujets et mettant en avant la diversité des productions cinématographiques du continent.

Cinéma Jean-Eustache place de la Ve république, 33600 Pessac

France Amérique Latine 33, Illustration : Angel de la Calle