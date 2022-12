Les Toiles Filantes Cinéma Jean Eustache Pessac Catégories d’évènement: Gironde

Les Toiles Filantes 13 – 19 février 2023 Cinéma Jean Eustache

Les festival « Les Toiles Filantes » revient du 13 au 19 février 2023 pour des animations fantastiques ! Cinéma Jean Eustache Place de la République 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Les Toiles Filantes, l’incontournable festival jeune public organisé par le Cinéma Jean Eustache rouvre ses portes le 13 février !

Chaque année, le festival Les Toiles Filantes donne rendez-vous aux jeunes spectateurs (les 3-12 ans et leurs familles) pour venir fêter le 7e art au Cinéma Jean Eustache.

7 jours pour découvrir une programmation d’une grande richesse : pas moins de 20 films, assortis de très nombreuses animations pour tous (ateliers, lectures, contes, expositions, discussions, ciné goûters… mises en œuvre avec des partenaires locaux, et notamment la Médiathèque Jacques Ellul, l’Artothèque de Pessac, etc.).

