Tarif : 8,50 €. Sur inscription.

Le cinéma Jean Eustache de Pessac a le plaisir de vous informer de la tenue du premier événement organisé par ses ambassadeurs étudiants le vendredi 13 janvier, à 20h15, autour du film Unicorn Wars. Cinéma Jean Eustache Place de la République 33600 Pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine Unicorn Wars est un film d’animation pour adulte (interdit aux – de 12 ans) franco-espagnol réalisé par Alberto Vázquez (sortie : 28/12/2022). Il a été sélectionné au prestigieux Festival du film d’animation d’Annecy 2022. Synopsis En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes, gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et les câlins. Mais la bataille finale approche : une unité d’oursons inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour une mission commando dans la Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ? Programme de la soirée 20h15 : Projection du film Unicorn Wars suivie d’une rencontre avec le journaliste et spécialiste du cinéma de genre Rafik Djoumi qui abordera le parcours du cinéaste Alberto Vázquez et replacera le film dans une culture populaire large (jeux vidéo, BD, séries…) 22h30 : Soirée festive au 3e étage du cinéma (salle Ellul) : buffet, mur à dessins, quiz & goodies à gagner !

Soirée festive gratuite, sur présentation du billet de la séance à l’entrée de la salle Ellul.

