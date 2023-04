Cinéma : Je reviendrai là-bas musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Documentaire de Yassine Redissi, Tunisie, 2022, 92 min, vostfr. Avant-première. En présence de Yassine Redissi et Slim Ben Ammar À la fin des années 2000, les vidéos d'un vieil homme à la longue barbe blanche chantant son amour pour Tunis dans les rue de Besançon circulent en Tunisie. Bouleversés par ses chansons, le réalisateur Yassine Redissi et le chanteur Slim Ben Ammar entament une longue quête sur les traces laissées par cet homme, afin de tirer sa mémoire de l'oubli. Vivant d'amitiés et de bains de mers, de citronnades et de croquants aux amandes, Henri Tibi fut longtemps une figure mythique des étés passés à La Goulette, dont il chantera toute sa vie la douceur, avant de se résigner à l'exil. Retrouvant ses amis, la maisonnette isolée dans laquelle il a fini sa vie et les centaines de photos qu'il a faites de Tunis et sa banlieue côtière, les deux jeunes Tunisiens exhument tout un pan de l'histoire récente de la Tunisie et sa part juive largement oubliée, tout en redonnant vie à l'âme de cet homme libre et insaisissable.

