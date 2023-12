les trois coups Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer Argelès-sur-Mer Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer

Pyrénées-Orientales les trois coups Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer Argelès-sur-Mer, 10 décembre 2023 16:00, Argelès-sur-Mer. les trois coups Dimanche 10 décembre, 17h00 Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer Les trois coups presentent une serie de sketchs sur notre vie et sur le monde actuel avec humour, tendresse et parfois un peu de mechanceté. Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer rue jean jaurès, Argelès-sur-Mer Argelès-sur-Mer 66700 Argelès Village Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.cinemaginaire.org/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T17:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00 sketches théâtre Détails Heure : 16:00 Catégories d’Évènement: Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales Autres Code postal 66700 Lieu Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer Adresse rue jean jaurès, Argelès-sur-Mer Ville Argelès-sur-Mer Departement Pyrénées-Orientales Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer Argelès-sur-Mer Latitude 42.547288 Longitude 3.02375 latitude longitude 42.547288;3.02375

Cinéma Jaurès Argelès-sur-mer Argelès-sur-Mer Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argeles-sur-mer/