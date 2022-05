Cinéma : J’adore ce que vous faites

Cinéma : J’adore ce que vous faites, 10 juin 2022, . Cinéma : J’adore ce que vous faites

2022-06-10 20:30:00 – 2022-06-10 Film comédie réalisée par Philippe Guillard nAvec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand nDurée : 1h31 Synopsis : Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville