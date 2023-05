NAYOLA de José Miguel Ribeiro Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

NAYOLA de José Miguel Ribeiro
Vendredi 9 juin, 14h00
Cinéma Jacques Tati

Angola. Trois générations de femmes dans une guerre civile qui dure depuis 25 ans : Lelena (la grand-mère), Nayola (la fille) et Yara (la petite-fille).Le passé et le présent s'entrecroisent. Nayola part à la recherche de son mari disparu.

Cinéma Jacques Tati
2 bis avenue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire

