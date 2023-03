Ciné-débat « La Grande Bataille des toilettes » Cinéma Jacques Tati, 13 avril 2023, Orsay.

La Diagonale Paris-Saclay, le festival Pariscience et la MJC Jacques Tati d’Orsay vous proposent une projection autour du film primé « La grande Bataille des Toilettes » suivie d’un débat animé par l’auteur et réalisateur Jean-Hugues Berrou avec le réalisateur du film Arnaud Robert (en visio-conférence) et Yannick Fayolle, ingénieur de recherche en biotechnologies environnementales à l’INRAE.

Pourquoi « La Grande Bataille des toilettes » ?

C’est un sujet dont on ne parle pas. Et pourtant, dans le monde entier, nos toilettes vivent une révolution sans équivalent depuis le XIXe siècle. Bill Gates investit des centaines de millions de dollars pour développer de nouveaux types de sanitaires. L’Inde implante des millions de latrines pour que plus personne ne défèque à l’air libre. Enjeu de santé publique, bien sûr, mais aussi fable sur notre relation à nos déchets les plus élémentaires.

Ce film a reçu le grand prix ADAV du Festival Pariscience 2022.

Après la projection du documentaire, le réalisateur du film et un scientifique spécialisé sur les enjeux de l’assainissement des eaux dans le monde engageront un dialogue avec le public.

Cinéma Jacques Tati Allée de la Bouvêche – Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Dans les égouts de Paris_© Quark Productions