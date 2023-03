Ciné-Débat avec Cédric Villani Cinéma Jacques Tati, 27 mars 2023, Orsay.

Ciné-Débat avec Cédric Villani Lundi 27 mars, 20h00 Cinéma Jacques Tati Tarifs usuels du cinéma Jacques Tati

Un film de Jacques Tati avec Cédric Villani incarnant John Nash en gladiateur… non attendez c’est pas ça. La MJC Jacques Tati d’Orsay et son collectif étudiant vous proposent la projection du film Beautiful Minds (un homme d’exception), de Ron Howard avec Russell Maximus Crowe sur la vie du mathématicien John Nash, le tout suivi d’un débat animé par le mathématicien Cédric Villani !

Un petit teaser de la soirée est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=Ge53R-hNfKM

Ça se passera le lundi 27 mars, à 20h, au cinéma Jacques Tati donc, à Orsay.

Nos Baptiste et Antonin nationaux sont à l’origine du projet, viendez nombreux.euses !

Astronomicalement,

Le bureau d’ALCOR

Cinéma Jacques Tati Allée de la Bouvêche – Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

2023-03-27T20:00:00+02:00 – 2023-03-27T23:59:00+02:00

