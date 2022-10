ÉPOUVANTABLES MUSIQUES…OU COMMENT ACCOMPAGNER VOS CAUCHEMARS AU CINÉMA Cinéma Jacques-Prévert de Gonesse Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

ÉPOUVANTABLES MUSIQUES…OU COMMENT ACCOMPAGNER VOS CAUCHEMARS AU CINÉMA Mercredi 9 novembre, 17h00 Cinéma Jacques-Prévert de Gonesse

Entrée libre

Du début du cinéma jusqu’à nos jours, la musique est une actrice à part entière du casting des films qui donnent la chair de poule… Cinéma Jacques-Prévert de Gonesse Place Aimé Césaire, 95500 Gonesse Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM_2022/Brochure_BAM_2022-2_web_VERSION_DEF.pdf »}] Épouvantables musiques… ou comment accompagner vos cauchemars au cinéma

Avec Philippe Antheaume, discothécaire Le film d’horreur ou fantastique a marqué l’histoire de la musique. Venez frissonner à l’écoute des compositions musicales les plus emblématiques

du cinéma d’épouvante et comprendre pourquoi la musique peut faire peur !

La conférence sera suivie de la projection du film Freaks de Tod Browning 18h – 3€ Programme complet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T17:00:00+01:00

2022-11-09T18:00:00+01:00 Le_Fantôme_de_l’Opéra_1925

