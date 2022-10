Projection de « FiXion » par L’Œil du Baobab, série tournée à Garges-lès-Gonesse Cinéma Jacques Brel, 25 octobre 2022, Garges-lès-Gonesse.

Projection de « FiXion » par L’Œil du Baobab, série tournée à Garges-lès-Gonesse Mardi 25 octobre, 19h30 Cinéma Jacques Brel

L’Œil du Baobab vous invite à découvrir les 5 premiers épisodes de « FiXion », série policière et fantastique participative.

? L’Œil du Baobab vous invite à découvrir les 5 premiers épisodes de « FiXion », série policière et fantastique participative. ? Pour le tournage de « FiXion », L’Œil du Baobab se déplace de ville en ville et propose aux habitant·es du territoire de devenir actrice ou acteur d’un jour, figurant·e ou assistant·e de l’équipe technique. ? Plusieurs scènes de « FiXion » ont été filmées à Garges-lès-Gonesse les 20, 21 et 22 mai 2022 à l’occasion des 34es Rencontres d’Ici et d’Ailleurs. 130 gargeoises et gargeois ont pris part à cette aventure cinématographique. Venez découvrir votre ville, vos voisin·es et vos ami·es sur grand écran! ? Mardi 25 octobre à 19h30

? Au cinéma Jacques Brel

Place de l’Hôtel de Ville, Garges-lès-Gonesse (95)

Ouverte à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles

Réservation : cinema@villedegarges.com

* * *

? Teaser de « FiXion » : https://youtu.be/5S5IBFB2gYA

+ d’infos sur la série et le tournage à Garges-lès-Gonesse : http://oposito.fr/-fixion-par-l-OEil-du-baobab-au-.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Projet de territoire à l’échelle de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France

En partenariat avec Le Moulin Fondu – Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP), les cinémas (réseau des cinémas de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France) et les Villes de Fosses, Mitry-Mory, Gonesse et Garges-lès-Gonesse

