Cinéma « Jacky Caillou »

2022-11-18 – 2022-11-18 Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tache se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5 € / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif -12 ans 4 € 1h 32min / Drame, Fantastique

De Lucas Delangle

Par Lucas Delangle, Olivier Strauss

Avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros dernière mise à jour : 2022-11-08 par

