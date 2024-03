Cinéma itinérant Maison de retraite 2 Vermenton, mardi 26 mars 2024.

Le cinéma itinérant Panoramic propose une séance de projection du film « Maison de retraite 2 », le mardi 26 mars 2024 à 14h à la salle des fêtes de Vermenton.

Comédie d’1h42 avec Kev Adams, Jean Reno et Daniel Prévost.

Tarifs entre 4€ et 6€ ou abonnement à 32€ (7 places valables 1 an, 3 places max. par séance) 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 14:00:00

fin : 2024-03-26

Salle des fêtes

Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

