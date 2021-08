Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Salviac Salviac, 26 août 2021, Salviac.

Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Salviac 2021-08-26 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-26

Salviac Lot Salviac

“Le Père de Nafi” de Mamadou Dia

Sénégal. 2019. Fiction. 1h50

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes.

Mamadou Dia est un réalisateur sénégalais qui a obtenu son master en Réalisation/ Écriture de la New York University Tisch School of the Arts. Son long métrage Le Père de Nafi (Baamum Nafi en Pulaar) a fait sa première au festival international du film de Locarno en 2019 où il a remporté le prix de la meilleure première œuvre et le Léopard d’or de la section “cinéastes du présent”. Le Père de Nafi est sorti en salles au Sénégal et continue sa tournée en festivals. Son précédent film Samedi Cinema a fait sa première aux festivals de Venise et de Toronto en 2016. Mamadou essaie dans ses films d’explorer la fine frontière entre réalité et fiction en puisant dans ses expériences personnelles et professionnelles.

Gindou Cinéma vous propose la projection du film : “Le Père de Nafi” de Mamadou Dia, en plein air (salle des fêtes en cas de pluie), dans la cadre des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou (Caméras sénégalaises – Longs métrages).

@Mamadou Dia

