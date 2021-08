Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Montcléra Montcléra, 27 août 2021, Montcléra.

Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Montcléra 2021-08-27 21:30:00 – 2021-08-27

Montcléra Lot Montcléra

“Moving On” de Dan-Bi Yoon

Corée du Sud. 2019. Fiction. 1h45

Pendant les vacances d’été, Okju, son petit frère Dongju et leur père emménagent chez leur grand-père qu’ils connaissent à peine. Si le vieil homme a besoin de soins, c’est surtout parce que le père est fauché que la famille déménage. Alors que le jeune Dongju s’adapte bien à sa nouvelle maison, Okju a du mal à trouver sa place dans ce nouvel environnement. Peu de temps après, la tante d’Okju, dont le mariage est en piteux état, emménage elle aussi dans la maison. Trois générations doivent désormais cohabiter…

Née en 1990, Dan-Bi Yoon est une réalisatrice sud-coréenne. En 2015, son court métrage Fireworks a été présenté lors de festivals nationaux tels que le festival du court métrage de Daegu et le festival du film pour enfants de Busan. Elle commence ses études à la Dankook University’s Graduate School of Cinematic Content en 2017 avant de réaliser son premier long métrage Moving On. Le film connait sa première mondiale au festival du film international de Busan en 2019 où il remporte quatre prix, il est ensuite sélectionné au festival de Rotterdam 2020, au festival de la ville de Luxembourg puis au festival des 3 continents à Nantes où il reçoit la Montgolfière d’or.

Gindou Cinéma vous propose la projection du film : “Moving On” de Dan-Bi Yoon, en plein air (salle des fêtes de Cazals en cas de pluie), dans la cadre des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou (Vagabondages Cinématographiques – Longs métrages).

+33 5 65 22 89 99

“Moving On” de Dan-Bi Yoon

Corée du Sud. 2019. Fiction. 1h45

Pendant les vacances d’été, Okju, son petit frère Dongju et leur père emménagent chez leur grand-père qu’ils connaissent à peine. Si le vieil homme a besoin de soins, c’est surtout parce que le père est fauché que la famille déménage. Alors que le jeune Dongju s’adapte bien à sa nouvelle maison, Okju a du mal à trouver sa place dans ce nouvel environnement. Peu de temps après, la tante d’Okju, dont le mariage est en piteux état, emménage elle aussi dans la maison. Trois générations doivent désormais cohabiter…

Née en 1990, Dan-Bi Yoon est une réalisatrice sud-coréenne. En 2015, son court métrage Fireworks a été présenté lors de festivals nationaux tels que le festival du court métrage de Daegu et le festival du film pour enfants de Busan. Elle commence ses études à la Dankook University’s Graduate School of Cinematic Content en 2017 avant de réaliser son premier long métrage Moving On. Le film connait sa première mondiale au festival du film international de Busan en 2019 où il remporte quatre prix, il est ensuite sélectionné au festival de Rotterdam 2020, au festival de la ville de Luxembourg puis au festival des 3 continents à Nantes où il reçoit la Montgolfière d’or.

@Dan Bi Yoon

dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT Cazals-Salviac