Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat, 24 août 2021, Frayssinet-le-Gélat.

Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Frayssinet-le-Gélat 2021-08-24 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-24

Frayssinet-le-Gélat Lot Frayssinet-le-Gélat

“Luzzu” d’Alex Camilleri

Malte. 2021. Fiction. 1h34

Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le Luzzu, un petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier, mais son activité s’effondre petit à petit, à cause d’une industrie de la pêche impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jesmark prend alors la décision de se tourner vers le marché noir.

Alex Camilleri est un cinéaste maltais-américain. Il a fait des études en littérature anglaise et en réalisation de documentaire au Vassar College, où il réalise le court métrage Still Here en 2010 présenté à Cannes. Alex Camilleri a été sélectionné pour un workshop au festival de Sundance, grâce auquel il a monté Keep the Change, film qui a remporté le prix de la meilleure réalisation à l’édition 2017 du festival de Tribeca. Il a travaillé en étroite collaboration avec le cinéaste Ramin Bahrani, notamment pour le film 99 Homes, nominé aux Golden Globes. Son premier long métrage, Luzzu, était présenté en compétition au festival de Sundance en 2021, où Jesmark Scicluna, le comédien principal a reçu le prix d’interprétation.

Gindou Cinéma vous propose la projection du film : “Luzzu” d’Alex Camilleri, en plein air et en avant-première, dans la cadre des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou (Vagabondages Cinématographiques – Longs métrages).

“Luzzu” d’Alex Camilleri

Malte. 2021. Fiction. 1h34

Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche sur le Luzzu, un petit bateau traditionnel maltais. Il aime son métier, mais son activité s’effondre petit à petit, à cause d’une industrie de la pêche impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Jesmark prend alors la décision de se tourner vers le marché noir.

Alex Camilleri est un cinéaste maltais-américain. Il a fait des études en littérature anglaise et en réalisation de documentaire au Vassar College, où il réalise le court métrage Still Here en 2010 présenté à Cannes. Alex Camilleri a été sélectionné pour un workshop au festival de Sundance, grâce auquel il a monté Keep the Change, film qui a remporté le prix de la meilleure réalisation à l’édition 2017 du festival de Tribeca. Il a travaillé en étroite collaboration avec le cinéaste Ramin Bahrani, notamment pour le film 99 Homes, nominé aux Golden Globes. Son premier long métrage, Luzzu, était présenté en compétition au festival de Sundance en 2021, où Jesmark Scicluna, le comédien principal a reçu le prix d’interprétation.

@

dernière mise à jour : 2021-08-17 par