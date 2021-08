Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Dégagnac Dégagnac, 25 août 2021, Dégagnac.

Cinéma Itinérant des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou à Dégagnac 2021-08-25 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-25

Dégagnac Lot Dégagnac

“First Cow” de Kelly Reichardt

États-Unis. 2019. Fiction. 2h02

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.

Après avoir travaillé avec Hal Hartley et Todd Haynes – son futur producteur exécutif –, Kelly Reichardt réalise en 1994 River of Grass, « un road-movie sans route, une histoire d’amour sans amour, une affaire criminelle sans crime », qui l’inscrit sur la scène indépendante américaine. Il faudra quelques années et la découverte de l’Oregon, son territoire de cinéma, pour que Kelly Reichardt en devienne une représentante majeure, avec Old Joy (2007) et surtout Wendy & Lucy (2009). Ce film sur une jeune femme et sa chienne que la précarité a jetées sur la route, initie sa collaboration avec l’actrice Michelle Williams et lui vaut une reconnaissance internationale. Interrogeant encore les constructions de la société américaine au présent dans le thriller écoterroriste Night Moves (2014) comme dans les inoubliables portraits croisés de Certaines Femmes (2017), Kelly Reichardt remonte à leurs origines avec deux westerns, La Dernière Piste (2011) et son nouveau film, First Cow (2020), qui font un autre récit de la conquête de l’Ouest et du capitalisme naissant.

Gindou Cinéma vous propose la projection du film : “First Cow” de Kelly Reichardt, en plein air (salle des fêtes en cas de pluie), dans la cadre des 37èmes Rencontres Cinéma de Gindou (Vagabondages Cinématographiques – Longs métrages).

©Mubi.com

