CINEMA ITINERANT avec Cinessonne Salle Cassin, 24 février 2022, Lardy.

CINEMA ITINERANT avec Cinessonne

le jeudi 24 février à Salle Cassin

**Journée 100% cinéma le jeudi 24 février !** Venez profiter de séances de cinéma hors du commun et proche de chez vous avec Cinessonne et Bertrand, le super projectionniste-animateur pour des discussions passionnantes et des anecdoctes sur les films. **A 14h**, **atelier parents-enfants** d’éducation à l’image : venez vous essayez au stop motion ! Gratuit sur inscription **A 15h30, séance jeune public** (dès 5 ans) avec Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. **A 20h30, séance tout public** avec West Side Story, l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957, revue par Spielberg !

Tarif plein 5€ – de 12 ans 4€ /à régler sur place (chèque ou espèces), selon conditions sanitaires en vigueur

Journée 100% cinéma avec 1 atelier, 1 séance jeune public (Vanille) et 1 séance tout public (West Side Story)

Salle Cassin Salle Cassin, rue René Cassin, 91510 Lardy Lardy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T15:30:00;2022-02-24T15:30:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T23:30:00