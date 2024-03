Cinéma itinérant Au fil des saisons VOSTFR Salle des fêtes Cussac, mercredi 27 mars 2024.

Cinéma itinérant Au fil des saisons VOSTFR Salle des fêtes Cussac Haute-Vienne

Au fil des saisons est un film de Hanna Ladoul, Marco La Via, avec Catherine Deneuve, Andrea Riseborough, Morgan Saylor. Une mère souffrante éleveuse de poules, une fille étudiant la finance et une grand-mère qui réapparait trois générations de femmes se retrouvent et se découvrent. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27 22:00:00

Salle des fêtes Place de la Mairie

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@champagnac-la-riviere.fr

L’événement Cinéma itinérant Au fil des saisons VOSTFR Cussac a été mis à jour le 2024-03-07 par SPL Terres de Limousin