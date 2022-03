CINEMA ITINERANT A SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

2022-03-31 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-31 21:00:00 21:00:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis EUR 4 5 Le Cinéma Alain Renais se déplace à Saint-André-de-Sangonis pour la projection de 3 films Films & horaires :

– 15H45 : UN AIR DE FAMILLE – scolaire

– 18H00 : MAISON DE RETRAITE – 4€/personne

+33 4 67 96 03 95

