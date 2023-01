Cinéma en breton (scolaires) Cinéma Iris Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Cinéma en breton (scolaires) Cinéma Iris, 16 mai 2023, Questembert. Cinéma en breton (scolaires) Mardi 16 mai, 09h30 Cinéma Iris

Tournée de dessins animés organisée par Daoulagad Breizh et coordonnée par Ti ar Vro Gwened Cinéma Iris 2 boulevard Saint Pierre, Questembert Ancien Moulin Glos Questembert 56230 Morbihan Bretagne Loups tendres et loufoques À partir de 3 ans – un programme de 6 court-métrages Film d’animation / France-Belgique/ 2017-2019 / 53 min

Réalisateurs : Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Rémi Durin, Hugo Frassetto

Doublage : Dizale Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie… Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des m écaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! La chouette revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour nous amener à le voir autrement.

