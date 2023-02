Cinéma en breton : La petite escargote et la baleine / Zog Cinéma Iris Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Questembert

Cinéma en breton : La petite escargote et la baleine / Zog Cinéma Iris, 24 mars 2023, Questembert. Cinéma en breton : La petite escargote et la baleine / Zog Vendredi 24 mars, 18h00 Cinéma Iris

participation libre

proposé dans le cadre du mois du breton Cinéma Iris 2 boulevard Saint Pierre, Questembert Ancien Moulin Glos Questembert 56230 Morbihan Bretagne Projection de deux courts-métrages La petite escargote et la baleine Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. Zog Zog est un petit dragon passionné mais maladroit. à l’école des dragons , il apprend à vole, à rugir, à cracher du feu et à combattre. Et enfin, pour parachever sa formation : capturer une princesse.

Org. Andon, Disaskell et Div Yezh Kistreberzh

Doublé par Dizale

