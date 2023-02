Cinéma en breton : Le voyage dans la lune Cinéma Iris Questembert Catégories d’Évènement: Morbihan

Questembert

Participation libre

Proposé dans le cadre du mois du breton Cinéma Iris 2 boulevard Saint Pierre, Questembert Ancien Moulin Glos Questembert 56230 Morbihan Bretagne Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage. Org. Andon, Divaskell et Div Yezh Kistreberzh.

Doublé par Dizale

