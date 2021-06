Seltz Seltz Bas-Rhin, Seltz Cinéma – In Mémoriam Seltz Seltz Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Seltz

Cinéma – In Mémoriam Seltz, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Seltz. Cinéma – In Mémoriam 2021-07-09 – 2021-07-09

Seltz Bas-Rhin Seltz EUR Film de Benjamin Steinmann en hommage aux Malgré-Nous. RESERVATION par mail ou téléphone.

Août 1942, les Alsaciens et les Mosellans sont incorporés de force dans l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale. Certains sont incorporés dans les unités de la Wehrmacht, la Kriegsmarine (marine allemande), la Waffen SS dites Unité d’élites, plusieurs se retrouvèrent principalement sur les fronts russes à combattre l’armée de Joseph Staline. André Balzinger, jeune incorporé alsacien, décide de déserter les fronts russes pour rejoindre la Résistance ou la France libre. Accompagné par d’autres soldats alsaciens, ils partent sur le chemin du retour, sans identité, sans patrie. Traité de lâches par les allemands et d’ennemis par les soviétiques, ces soldats sont condamnés à avancer dans l’incertitude et le doute de perdre la vie à chaque instants.

Exposition de véhicules et costumes à l’issue de la séance. Restauration sur place. +33 6 99 22 01 45 Film de Benjamin Steinmann en hommage aux Malgré-Nous. RESERVATION par mail ou téléphone.

Août 1942, les Alsaciens et les Mosellans sont incorporés de force dans l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale. Certains sont incorporés dans les unités de la Wehrmacht, la Kriegsmarine (marine allemande), la Waffen SS dites Unité d’élites, plusieurs se retrouvèrent principalement sur les fronts russes à combattre l’armée de Joseph Staline. André Balzinger, jeune incorporé alsacien, décide de déserter les fronts russes pour rejoindre la Résistance ou la France libre. Accompagné par d’autres soldats alsaciens, ils partent sur le chemin du retour, sans identité, sans patrie. Traité de lâches par les allemands et d’ennemis par les soviétiques, ces soldats sont condamnés à avancer dans l’incertitude et le doute de perdre la vie à chaque instants.

Exposition de véhicules et costumes à l’issue de la séance. Restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Seltz Étiquettes évènement : Autres Lieu Seltz Adresse Ville Seltz lieuville 48.9012#8.11367