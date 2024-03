Cinéma, imaginaire et IA : rencontre avec Ariel Kyrou suivie de la projection de Blade Runner Cinémathèque de Toulouse Toulouse, jeudi 29 février 2024.

Cinéma, imaginaire et IA : rencontre avec Ariel Kyrou suivie de la projection de Blade Runner Rencontre autour de l’IA suivie de la projection du film Blade Runner à La Cinémathèque de Toulouse. Jeudi 29 février, 19h00 Cinémathèque de Toulouse Tarif: La Cinémathèque de Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T19:00:00+01:00 – 2024-02-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-29T19:00:00+01:00 – 2024-02-29T23:59:00+01:00

Rencontre avec Ariel Kyrou et projection de Blade Runner à La Cinémathèque de Toulouse

Jeudi 29 février à 19h en salle 2

Pour cette soirée autour de la projection du film Blade Runner, issu du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?, publié pour la première fois par Dick en 1968, Ariel Kyrou reviendra sur l’impact de ce film sur nos imaginaires contemporains. En quoi Blade Runner est-il fondateur de nos imaginaires technologiques, en particulier ceux liés au numérique et à l’intelligence artificielle ? N’est-il pas aussi d’une certaine façon relié à nos imaginaires les plus actuels de l’effondrement écologique ? Pourquoi cette œuvre semble-t-elle aujourd’hui indépassable ? Et que nous apprend-elle de notre rapport aux machines ?

Intervenant :

Ariel Kyrou : Écrivain, journaliste, essayiste et contributeur de l’exposition IA : Double Je au Quai des Savoirs, Ariel Kyrou est l’un des meilleurs spécialistes français de l’œuvre de Philip K. Dick. Coauteur du documentaire Les Mondes de Philip K. Dick, il a également publié ABC Dick, nous vivons dans les mots d’un auteur de science-fiction.

Date et horaire :

Jeudi 29 février en salle 2

19h : rencontre

21h : projection

+ d’infos :

Lieu et tarif: La Cinémathèque de Toulouse

Entrée libre dans la limite des places disponibles

—

Crédit photo : Blade Runner © Warner Bros. All Rights Reserved

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 10 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=1135&idMS=LPYCL#date=20240229 »}] [{« link »: « https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/agenda »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/exposition/exposition-ia-double-je/ »}, {« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ »}, {« link »: « https://www.ticketingcine.fr/index.php?NC=1135&lang=fr »}] Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu’un lieu de projection de films, c’est également un lieu d’archives, d’expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

IA IA DOUBLE JE