CINÉMA « ILS SONT VIVANTS », 15 avril 2022, .

CINÉMA « ILS SONT VIVANTS »

2022-04-15 – 2022-04-17

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays.

Vendredi 15 avril : 17h30

Dimanche 17 avril : 19h30

Vendredi 22 avril : 17h30

Dimanche 24 avril : 19h30

Nautilus – Tarifs de 4€ à 6€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

