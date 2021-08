Cinéma : Ibrahim Melle, 25 août 2021, Melle.

Cinéma : Ibrahim 2021-08-25

Melle

6.5 6.5 EUR Projection du film : Ibrahim

De Samir Guesmi / 1h20 / France

Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella

Mercredi 25 août 14h30 au Metullum à Melle

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute.

+33 5 49 29 15 83

