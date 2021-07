Lalouvesc Lalouvesc Ardèche, Lalouvesc Cinéma : Ibrahim Lalouvesc Lalouvesc Catégories d’évènement: Ardèche

Lalouvesc

Cinéma : Ibrahim Lalouvesc, 12 août 2021, Lalouvesc. Cinéma : Ibrahim 2021-08-12 – 2021-08-12

Lalouvesc Ardêche Lalouvesc La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. cinemafoyer@wanadoo.fr http://www.cinelefoyer.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par Office de Tourisme de Lalouvesc et du Val d’Ay

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Lalouvesc Autres Lieu Lalouvesc Adresse Ville Lalouvesc lieuville 45.11859#4.53552