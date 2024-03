Cinéma Hors Circuits : « Une île et une nuit » à l’abordage de la capitale !, dimanche 3 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h30 à 23h00

Le vendredi 08 mars 2024

de à

Le dimanche 03 mars 2024

de 14h00 à 16h30

.Tout public. gratuit sous condition

Séances à prix libre

Du cinéma hors normes comme on en voit pas souvent !

Après plus de 100 dates dans des cinémas et lieux alternatifs en Europe, le film « Une île et une nuit » sera pour la première fois en tournée à Paris et Montreuil du 3 au 9 mars 2024. Séances à prix libre suivies d’une discussion.

Autour du feu, voyageurs et pirates se racontent leurs souvenirs,

leurs rêves, leurs batailles. D’une langue à l’autre, de récit en récit

se font entendre le grondement de la tempête et le bruissement des

feuilles, les sirènes menaçantes et les danses endiablées, le choc des

sabres et le chant des oiseaux. Jusqu’à l’aube se dessinent mille et un

chemins de cette île imaginaire mais pourtant bien réelle.

Une île et une nuit est un long-métrage de fiction

réalisé collectivement au cours des deux dernières années par les

habitant-es et usagèr-es du Quartier Libre des Lentillères, lieu

autogéré s’étendant sur les dernières terres maraîchères de la ville de

Dijon.

Ces 8 hectares ont été occupés et remis en culture depuis

plus de 13 ans, en résistance à un projet d’« écocité » en béton qui les menace

encore aujourd’hui. Au milieu de la ville, ces espaces en friche et ces

maisons abandonnées se sont transformées en un quartier autogéré aux

multiples usages, faisant s’entremêler habitat collectif, maraîchage,

jardinage, auto-construction, événements festifs et culturels, etc.

C’est un lieu de luttes et de solidarités en tous genres ainsi qu’une

véritable réserve de biodiversité.

Dans ce film nous utilisons le prisme de l’imaginaire

pour parler du réel, de ce que nous vivons ici, de comment nous y sommes

arrivé-es, de ce que nous y cherchons et de contre quoi nous nous

battons chaque jour. C’est une fiction musicale et dansée, sans héros ni

héroïne, avec des maisons qui sont des bateaux (et inversement), des

pirates de toutes sortes et tout plein de langages différents… Bref,

le Quartier Libre des Lentillères c’est une île aux trésors à travers le

regard du cinéma !

Auto-produit, auto-diffusé, basé sur la participation

bénévole, ce film tourné sur pellicule argentique 16mm s’est construit

au fil de la vie du lieu, en corrélation avec celle-ci, au rythme des

événements et des saisons. De l’écriture au montage en passant par le

tournage, chaque étape a été collective et participative, dans une

démarche de partage de savoir-faire ouverte à tou-tes.

Au-delà du plaisir de partager

cette création à un public large et diversifié, cette tournée sera

l’occasion de transmettre par la rencontre notre expérience de lutte,

d’autogestion et d’inventions de formes de vies collectives portées vers

le bien-vivre pour tou-tes et respectueuses du vivant.

Une île et une nuit │ un film des Pirates des Lentillères │ 2021-2023 │ 1h40 │ tous publics



⸱ dimanche 3 mars à 14h à la Parole Errante : 9 rue François Debergue 93100 Montreuil (M°Croix de Chavaux)

⸱ vendredi 8 mars au DOC : 26/26bis rue du Docteur Potain 75019 Paris (M°Télégraphe) (horaire à préciser)

⸱ samedi 9 mars à 20h30 au cinéma l’Archipel : 17 bd de Strasbourg 75010 Paris (M°Strasbourg-Saint-Denis)

Contact : http://www.piratesdeslentilleres.net

