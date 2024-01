Ciné-débat La Promesse de l’aidant cinéma Henri Jeanson Honfleur, jeudi 25 janvier 2024.

Ciné-débat La Promesse de l’aidant Projection du film « La promesse de l’aidant » d’Edouard Carrion suivie d’un débat. Public : proches aidants de personnes âgées en situation de handicap, malades ou en perte d’autonomie Jeudi 25 janvier, 14h30 cinéma Henri Jeanson gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T14:30:00+01:00 – 2024-01-25T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T14:30:00+01:00 – 2024-01-25T17:00:00+01:00

Vous accompagnez régulièrement un proche âgé en situation de handicap, malade ou en perte d’autonomie ? Ce parcours gratuit vous est destiné.

Face à ce rôle « d’aidant » que vous endossez de manière naturelle, vous vous sentez parfois épuisé/e, dépassé/e et vous ne songez pas toujours à prendre du temps pour vous ?

Si les liens affectifs et l’histoire commune poussent les proches à donner sans compter, l’épuisement physique et moral, l’isolement social, en sont souvent le prix à payer.

Attentive aux besoins des aidants familiaux et dans un souci constant de proposer à ses retraités des services innovants, la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc Arrco en partenariat avec le CLIC du Pays d’Auge Nord vous invite à une projection de film suivie d’un débat :

« LA PROMESSE DE L’AIDANT »

Réalisation et scénario d’Edouard Carrion

Jeudi 25 janvier 2024 à 14h30 (accueil à partir de 14h)

Cinéma Henri Jeanson – 27 Cours Des Fossés – 14600 HONFLEUR

Des professionnels, associations … seront présents pour échanger avec vous et présenter des solutions d’aide et de soutien.

Public : proches aidants de personnes âgées en situation de handicap, malades ou en perte d’autonomie ; professionnels, élus, bénévoles …

cinéma Henri Jeanson 27 cours des Fossés 14600 HONFLEUR Honfleur 14600 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 65 38 71 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Lxz8Y1KQmwixQvrZ9 »}]

cinéma débat

CASAA