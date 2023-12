Retransmission du ballet Giselle Cinéma Henri-Georges Clouzot La Crèche, 19 décembre 2023, La Crèche.

La Crèche Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 20:00:00

fin : 2023-12-19

À l’occasion de cette fin d’année, Bordeaux Live Opéra vous propose un ballet célébrissime – Giselle – pour une soirée exceptionnelle qui sera retransmise en direct au cinéma Clouzot de La Crèche.

Réservation conseillée avant le 18 décembre par mail

Danse | Nouvelle production

Chorégraphie d’après Jean Coralli et Jules Perrot | Musique, Adolphe Adam.

Le célèbre ballet romantique Giselle n’a pas livré tous ses secrets. Et quand il est scénographié par Matali Crasset, l’une des figures les plus singulières du design actuel, la danse effectue une sorte de grand écart entre tradition et modernité.

Dans cette nouvelle production, les gestes des danseurs n’ont pas changé, tout comme les tutus romantiques. Cette histoire éternelle se poursuit simplement dans un cadre nouveau.

Production Opéra National de Bordeaux – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux.

Cinéma Henri-Georges Clouzot Rue du Champ de Foire

La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



