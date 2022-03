CINÉMA : HAUT ET FORT Bouloire Bouloire Catégories d’évènement: Bouloire

Sarthe

CINÉMA : HAUT ET FORT Bouloire, 1 avril 2022, Bouloire. CINÉMA : HAUT ET FORT Bouloire

2022-04-01 20:00:00 – 2022-04-01 21:45:00

Bouloire Sarthe Bouloire Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop… Un film de Nabil Ayouch

En partenariat avec Cinéambul 72

Précédé du court-métrage Atelier Ados

Dans le cadre du festival Hors Normes +33 2 43 35 56 04 Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop… Un film de Nabil Ayouch

En partenariat avec Cinéambul 72

Précédé du court-métrage Atelier Ados

Dans le cadre du festival Hors Normes Bouloire

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouloire, Sarthe Autres Lieu Bouloire Adresse Ville Bouloire lieuville Bouloire Departement Sarthe

Bouloire Bouloire Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouloire/

CINÉMA : HAUT ET FORT Bouloire 2022-04-01 was last modified: by CINÉMA : HAUT ET FORT Bouloire Bouloire 1 avril 2022 Bouloire sarthe

Bouloire Sarthe