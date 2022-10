Cinéma : Halloween Party Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

2022-10-30

C'est bientôt Halloween! On revient cette année avec Halloween Party! Au programme le dimanche 30 octobre : Marathon Halloween et le lundi 31 octobre à 14h, vous pouvez redécouvrir COCO ! Et les petits déguisés pourront profiter de petits cadeaux! +33 4 70 28 52 90 http://www.cinemas-montlucon.com/ Cinéma Le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon

