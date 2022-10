Cinéma : Hallellujah, les mots de Léonard Cohen (Vo)

2022-11-09 20:30:00 – 2022-11-09 Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies. Documentaire, musical réalisée par Daniel Geller, Dayna Goldfine avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley.

Durée : 1H58. En VO dernière mise à jour : 2022-10-17 par

