Film conférence – Compostelle Le Chemin des Étoiles
Mercredi 20 mars 2024, 14h30
Cinéma Gulf Stream, La Baule

Et si on avait tous une bonne raison de partir marcher sur le Chemin de Compostelle ?

11 mai 2020. Fin du premier confinement lié à l’épidémie de COVID-19. Laurent se lance du Puy-en-Velay pour 5 mois de voyage et 1700 km de marche jusqu’à Saint- Jacques-de-Compostelle. Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle, à la rencontre des autres et de soi-même. Découvrez ces paysages grandioses vus du ciel et vivez la magie de ce sentier unique aux multiples visages, dont plusieurs tronçons et monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Présenté par Laurent Granier, auteur.

