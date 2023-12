Film conférence – Cap-Vert Petit Pays au Grandes Merveilles Cinéma Gulf Stream 44500 La baule La baule, 7 février 2024 13:30, La baule.

Film conférence – Cap-Vert Petit Pays au Grandes Merveilles
Mercredi 7 février 2024, 14h30
Cinéma Gulf Stream 44500 La baule

Au large des côtes sénégalaises, un chapelet d’îles volcaniques baigne dans l’océan atlantique. Au gré des alizés et de l’harmattan du Sahara, se dévoile aux yeux du voyageur un paysage de roches. L’archipel du Cap-Vert abrite dix îles, tantôt marquées

par leur aridité, leurs volcans en activité, tantôt par leurs plages luxuriantes, bordées de sable noir. C’est dans cette nature peu hospitalière que s’est noué à travers les siècles un métissageunique au monde : celui d’un peuple aux identités multiples, africaines, sud-américaines et européennes, fruit des anciens esclaves et des colons portugais. Comme la physionomie de l’archipel, l’identité capverdienne s’appréhende par d’infinies touches de couleur.

Présenté par Guillaume Pittard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-02-07T14:30:00+01:00

2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-08T00:30:00+01:00

