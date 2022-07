Cinéma : « Grease » par Kinoguinguette Albas Albas Catégories d’évènement: Albas

Cinéma : « Grease » par Kinoguinguette

Albas, 17 juillet 2022

203 rue de la carrière, 46140 Albas
La Guinguette d'Albas

2022-07-17 21:30:00

La Guinguette d'Albas
203 rue de la carrière, 46140 Albas

Albas

Lot Albas « GREASE », la comédie musicale culte de 1978 de Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia Newton-John A la Guinguette d’Albas, l’équipe de ce chouette lieu en bord du Lot nous invite pour une projection du film « GREASE »

Sur place possibilité de se restaurer et de boire un verre avant la projection

Début du film à la tombée de la nuit , après 21h30. (attention, film en VF) La projection se fera grâce à l’énergie de vélos électriques modifiés pour l’occasion, et il faudra pédaler pour voir les films ! Participation libre et nécessaire kino-com@lists.riseup.net « GREASE », la comédie musicale culte de 1978 de Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia Newton-John ©kinoclub

La Guinguette d'Albas
203 rue de la carrière, 46140 Albas
Albas

