Paris Musée de l'institut du monde arabe Paris Cinéma gratuit ! – « Les Eaux Noires », de Youssef Chahine Musée de l’institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinéma gratuit ! – « Les Eaux Noires », de Youssef Chahine Musée de l’institut du monde arabe, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Cinéma gratuit ! – « Les Eaux Noires », de Youssef Chahine

Musée de l’institut du monde arabe, le samedi 3 juillet à 19:00

Après trois ans d’absence, un jeune marin rentre chez lui, à Alexandrie. Avec ses économies, il peut enfin épouser sa cousine. Mais il est confronté à de nouvelles réalités qui risquent de tout compromettre. Les Eaux Noires, de Youssef Chahine. (Auditorium, niveau -2) Musée de l’institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'institut du monde arabe Paris