Cinéma gratuit Ernest et Célestine Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu

de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest,

gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir

chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le

monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires

vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi

l’ordre établi.

Un très beau conte animé, avec une morale et des personnages hauts en couleurs, une animation en aquarelle originale et très réussie.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE – Bande-annonce Officielle (2022)

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/cine-ernest-et-celestine +33145884668 poternedespeupliers@ligueparis.org https://my.weezevent.com/cine-ernest-et-celestine

