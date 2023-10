Films en fête, édition 2023 cinéma Grand Mercure Elbeuf, 4 octobre 2023, Elbeuf.

Films en fête, édition 2023 4 – 10 octobre cinéma Grand Mercure 4 euros

Le traditionnel rendez-vous automnal du cinéma Grand Mercure d’Elbeuf revient du 4 au 10 octobre avec des avant-premières, des exclusivités, des rencontres… Cette année encore, pour la 30ème édition, la diversité et la qualité de la programmation feront la richesse de ce temps fort du cinéma à Elbeuf. Tout ça pour le prix unique de 4 euros la place.

Ce serait dommage de passer à côté !

Programme complet en PDF ici

RENCONTRES

Low Tech

Documentaire d’Adrien Bellay – 1h33

Et si nous réfléchissions à deux fois avant de foncer tête baissée dans les promesses du progrès technique ? A l’heure où nos sociétés basculent dans un désordre inédit et misent sur la surenchère technologique…

La diffusion du film sera suivie d’un échange sur l’écologie et le développement durable

Jeudi 5, à 20h

Je ne suis pas un héros

Comédie de Rudy Milstein – 1h41

Avec Vincent Dedienne, Géraldine Nakache et Clémence Poésy

Louis c’est ce mec super gentil. Et dans son cabinet d’avocat, ce n’est pas un compliment. Le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres change…

Lundi 9, à 20h15 – En présence du réalisateur Rudy Milstein et de l’acteur Vincent Dedienne

Paternel

Drame de Ronan Tronchot

Avec Grégory Gadebois, Géraldine Nakache et Lyes Salem

Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d’une messe, Louise, qu’il n’avait pas revue depuis son séminaire, il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de 11 ans, dont il est le père.

Mardi 10, à 20h – En présence du réalisateur Ronan Tronchot

AVANT-PREMIÈRES

La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille, le film

Film d’animation de Cal Brunker – 1h35

Lorsqu’une météorite magique s’écrase sur Aventureville, elle donne à la Pat’ Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille ! Pour Stella, la plus petite membre de l’équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité.

5 hectares

Comédie d’Emilie Deleuze – 1h34

Avec Lambert Wilson, Marina Hands et Laurent Poitrenaux

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal.

Bonnard, Pierre et Marthe

Biopic de Martin Provost – 2h02

Avec Cécile de France, Vincent Macaigne et Stacy Martin

Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l’énigmatique Marthe qui occupe à elle seule presque un tiers de son œuvre…

Complètement cramé !

Comédie de Gilles Legardinier – 1h50

Avec John Malkovich, Fanny Ardant et Philippe Bas

Depuis qu’il a perdu sa femme, Andrew Blake n’a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l’avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu…

Et la fête continue !

Comédie dramatique de Robert Guédiguian – 1h46

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin et Lola Naymark

À Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive.

La passion de Dodin Bouffant

Drame de Tran Anh Hung – 2h14

Avec Juliette Binoche, Benoît Magimel et Emmanuel Salinger

Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l’admiration réciproque est née une relation amoureuse.

Le ravissement

Drame d’Iris Kaltenbäck – 1h37

Avec Hafsia Herzi, Alexis Manenti et Nina Meurisse

Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse, la grossesse de sa meilleure amie Salomé, ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour ? Lydia s’enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule….

Le temps d’aimer

Drame de Katell Quillévéré – 2h05

Avec Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste et Paul Beaurepaire

1947. Sur une plage, Madeleine, serveuse dans un hôtel-restaurant, mère d’un petit garçon, fait la connaissance de François, étudiant riche et cultivé. Entre eux, c’est comme une évidence. La providence.

Le théorème de Marguerite

Drame d’Anna Nivion – 1h52

Avec Ella Rumpf, Jean-Pierre Darroussin et Clotilde Courau

L’avenir de Marguerite, brillante élève en mathématiques à l’ENS, semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu’elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l’édifice s’effondre.

Rien à perdre

Drame de Delphine Deloget – 1h52

Avec Virginie Efira, Félix Lefebvre et Arieh Worthalter

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l’enfant en foyer, le temps de mener une enquête.

Sirocco et le royaume des courants d’air

Film d’animation de Benoît Chieux – 1h20

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver.

Voyage au Pôle Sud

Documentaire de Luc Jacquet – 1h22

En 1991, Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. Trente ans plus tard, il revient là où tout a commencé pour lui. Une invitation au voyage au cœur d’une nature sauvage et grandiose qui n’a jamais cessé de fasciner les hommes et d’attirer les plus grands explorateurs.

cinéma Grand Mercure Square Raoul Grimoin Sanson, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.mairie-elbeuf.fr/wp-content/uploads/2023/09/Programme-FEF-2023-web.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:30:00+02:00 – 2023-10-04T21:00:00+02:00

2023-10-10T10:30:00+02:00 – 2023-10-10T21:00:00+02:00