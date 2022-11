[Ciné-Débat] Film Les choses humaines, d’Yvan Attal cinéma Grand Mercure Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

[Ciné-Débat] Film Les choses humaines, d’Yvan Attal cinéma Grand Mercure, 22 novembre 2022, Elbeuf. [Ciné-Débat] Film Les choses humaines, d’Yvan Attal Mardi 22 novembre, 18h30 cinéma Grand Mercure

Tout public, sur réservation, gratuit

Elbeuf sur Seine est engagée dans la lutte contre les violences sexistes depuis 2007 et propose des actions de prévention à l’encontre de ces violences dont ce ciné-débat. cinéma Grand Mercure Square Raoul Grimoin Sanson, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:christelle.beaufils@mairie-elbeuf.fr »}] Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? En 1ère partie sera diffusée une vidéo réalisée par des jeunes de la ville d’Elbeuf, dans le cadre du concours national « Buzzons contre le sexisme » et pour laquelle ils ont reçu le 1er prix dans la catégorie des structures non scolaires. Suivi d’un temps d’échange. Rendez-vous le mardi 22 novembre à 18h30 – au cinéma Grand Mercure d’Elbeuf sur Seine Sur réservation :

Mail : christelle.beaufils@mairie-elbeuf.fr

