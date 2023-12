Ciné Ateliers « Sirocco et le royaume des courants d’air » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Le film « Sirocco et le royaume des courants d’air » sera suivi d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille pour explorer l’univers du film !

Ateliers SUR INSCRIPTION par mail auprès du cinéma (une participation d’1€ par enfant est demandée pour les enfants participants aux ateliers).

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . EUR.

Cinéma Grand Ecran Mairie, Avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The film « Sirocco et le royaume des courants d?air » will be followed by creative and fun workshops for the whole family to explore the world of the film!

Workshops ON REGISTRATION by e-mail to the cinema (a fee of 1? per child is requested for children taking part in the workshops)

La película « Sirocco et le royaume des courants d’air » irá seguida de talleres creativos y divertidos para que toda la familia explore el mundo de la película

Talleres PREVIA INSCRIPCIÓN por correo electrónico al cine (se cobrará una tasa de 1 euro por niño que participe en los talleres)

Im Anschluss an den Film « Sirocco et le royaume des courants d’air » werden kreative und spielerische Workshops für die ganze Familie angeboten, um die Welt des Films zu erforschen!

Workshops NACH ANMELDUNG per E-Mail an das Kino (für Kinder, die an den Workshops teilnehmen, wird eine Gebühr von 1? pro Kind erhoben)

Mise à jour le 2023-11-23 par OTI LAS