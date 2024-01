Ciné Ateliers Sirocco et le royaume des courants d’air Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, dimanche 21 janvier 2024.

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21

Le long-métrage Sirocco et le royaume des courants d’air sera suivi d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille pour explorer l’univers du film !

Au programme : atelier scientifique, fabrication d’une jolie montgolfière, de mignons petits chats et d’un personnage du film qui joue avec les mots !

Ateliers sur inscription par mail auprès du cinéma (une participation d’1€ par enfant est demandée pour les enfants participants aux ateliers).

INFOS DU FILM :

Sirocco et le royaume des courants d’air / 1h20 / Animation de Benoit Chieux

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

Cinéma Grand Ecran Mairie, Avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OTI LAS