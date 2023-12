Cycle Western « Impitoyable » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Film présenté par Hervé Tourneur. Séance proposée dans le cadre du cycle Western, organisé par les cinémas Grand Ecran de Tyrosse et Atlantic de Soustons..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . EUR.

Cinéma Grand Ecran Mairie, Avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Film presented by Hervé Tourneur. Part of the Western series organized by Grand Ecran de Tyrosse and Atlantic de Soustons.

Película presentada por Hervé Tourneur. Proyección en el marco del ciclo Western, organizado por el cine Grand Ecran de Tyrosse y el cine Atlantic de Soustons.

Film präsentiert von Hervé Tourneur. Diese Vorstellung wird im Rahmen des Western-Zyklus angeboten, der von den Kinos Grand Ecran in Tyrosse und Atlantic in Soustons organisiert wird.

Mise à jour le 2023-11-23 par OTI LAS