Projection du film « Kina & Yuk : renards de la banquise » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord américain. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va séparer le couple chacun sur un bout de banquise. Il vont devoir chercher des solutions pour se retrouver pour la naissance de leurs petits… Gratuit pour chaque enfant de – 11 ans et un adulte accompagnateur, SUR INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès du Pôle SEVA.

2023-12-17

Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Kina and Yuk, a pair of polar foxes ready to start a family, live peacefully on the ice floes of the Great American North. Temperatures are unseasonably mild and food is increasingly scarce, forcing Yuk to venture further and further afield to support their family. Suddenly, a terrible crack caused by the melting ice separates the couple, each on a piece of ice floe. They’ll have to find ways to reunite for the birth of their young? Free for children aged ? 11 and one accompanying adult, REGISTRATION REQUIRED at Pôle SEVA

Kina y Yuk, una pareja de zorros polares dispuestos a formar una familia, viven apaciblemente en los témpanos de hielo del Gran Norte Americano. La temperatura es anormalmente suave y la comida escasea cada vez más, lo que obliga a Yuk a aventurarse cada vez más lejos para mantener a su familia. De repente, un terrible crujido provocado por el deshielo separa a la pareja, cada uno en un trozo de témpano. Tendrán que encontrar la manera de reunirse para el nacimiento de sus crías? Gratis para niños de 11 años y un adulto acompañante, IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN en el Centro SEVA

Kina und Yuk, ein Polarfuchspaar, das kurz vor der Familiengründung steht, leben friedlich auf dem Packeis im hohen Norden Amerikas. Die Temperaturen sind ungewöhnlich mild und die Nahrung wird immer knapper, was Yuk dazu zwingt, sich immer weiter hinauszuwagen, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Als plötzlich ein schreckliches Knacken, das durch die Eisschmelze verursacht wird, das Paar auf einem Stück Eisscholle auseinanderreißt. Sie müssen nun nach Lösungen suchen, um sich bei der Geburt ihrer Kinder wieder zu treffen Kostenlos für jedes Kind von ? 11 Jahren und eine erwachsene Begleitperson, nach obligatorischer Anmeldung beim SEVA-Pol

