Soirée Capes et Epées « Les Trois Mousquetaires » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Découvrez les deux volets des Trois Mousquetaires, « D’Artagnan » à 18h et « Milady » à 21h ! Les plus valeureux d’entre vous sont invités à venir habillés en Mousquetaires. Sortez les plumes, les capes, les bottes et les épées… et en garde !.

2023-12-16

Cinéma Grand Ecran Mairie, Avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the two parts of The Three Musketeers, « D?Artagnan » at 6pm and « Milady » at 9pm! The bravest among you are invited to come dressed as Musketeers. Get out your feathers, capes, boots and swords? and en garde!

Descubra las dos partes de Los tres mosqueteros, « D’Artagnan » a las 18:00 h y « Milady » a las 21:00 h Los más valientes están invitados a disfrazarse de mosqueteros. Saque sus plumas, capas, botas y espadas… ¡y en guardia!

Erleben Sie die beiden Teile der Drei Musketiere, « D?Artagnan » um 18 Uhr und « Milady » um 21 Uhr! Die tapfersten unter Ihnen sind eingeladen, als Musketiere verkleidet zu erscheinen. Holen Sie Ihre Federn, Umhänge, Stiefel und Schwerter heraus und nehmen Sie die Waffen in die Hand!

