Ciné Ateliers « L’hiver d’Edmond et Lucy » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Le programme de courts-métrages « L’hiver d’Edmond et Lucy » sera suivi d’ateliers créatifs et ludiques à partager en famille pour fabriquer un drôle de hibou, un personnage inspiré du film, un joli lampion et une cabane éphémère !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Cinéma Grand Ecran Mairie, Avenue Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



The short film program « L?hiver d?Edmond et Lucy » (Edmond and Lucy?s Winter) will be followed by creative and fun workshops for the whole family to make a funny owl, a character inspired by the film, a pretty lantern and an ephemeral tree house!

El programa de cortometrajes « El invierno de Edmond y Lucy » irá seguido de talleres creativos y divertidos para toda la familia, en los que se podrá fabricar un gracioso búho, un personaje inspirado en la película, un bonito farolillo y una efímera casa en el árbol

Im Anschluss an das Kurzfilmprogramm « Der Winter von Edmond und Lucy » gibt es kreative und spielerische Workshops für die ganze Familie, in denen eine lustige Eule, eine vom Film inspirierte Figur, ein hübscher Lampion und eine vergängliche Hütte gebastelt werden können!

Mise à jour le 2023-11-23 par OTI LAS