LE MOIS DE LA DANSE – Soirée « Dirty Dancing » Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse, 10 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Cours de danse avec Tyr’Danse pour apprendre une chorégraphie inspirée du film, de 19h30 à 20h30, puis projection du film à 21h..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 23:00:00. EUR.

Cinéma Grand Ecran mairie, av Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Dance class with Tyr’Danse to learn a choreography inspired by the film, from 7:30 to 8:30 pm, followed by a screening of the film at 9 pm.

Clases de baile con Tyr’Danse para aprender una coreografía inspirada en la película, de 19.30 a 20.30 h, seguidas de la proyección de la película a las 21 h.

Tanzkurs mit Tyr’Danse, um eine vom Film inspirierte Choreografie zu erlernen, von 19:30 bis 20:30 Uhr, anschließend Filmvorführung um 21:00 Uhr.

